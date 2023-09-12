Россия надеется только на то, что Украина не выдержит — Зеленский 12 сентября, 04:02 Встреча Президента Украины с иностранными журналистами 2 марта 2022 года (Фото:ПСОПУ)

Единственной надеждой России в войне является возможная слабость Украины, заявил в понедельник, 11 сентября, в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия не надеется победить. Враг надеется только на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает, — приоритет. И только это — приоритет», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что нельзя допускать никакого ослабления Украины, и страна должна быть сосредоточена на обороне так же, как в первые дни вторжения.

Президент также рассказал о российских ударах по Украине 11 сентября.



«Никополь — жестокие российские обстрелы, артиллерия. Очаков Николаевской области, Херсон и другие города и села Херсонщины, Пологовский район Запорожской области, Донецкая область. Покровский район, Бахмутский, Волновахский и другие. Харьковщина. Черниговщина, Сумщина. Кривой Рог — ракетный удар. Очередной налет „шахедов“», — сказал Зеленский.



Он призвал помнить о тех городах и селах, которые почти постоянно под огнем, «когда на части территории нашего государства тишина и относительное спокойствие».

