Организаторы «пьяных вечеринок» должны получить в тюрьме то, что делали с другими — Подоляк 2 февраля, 19:21 1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал скандал с вечеринками в Киеве, где унижали и насиловали девушек. Он убежден, что организаторы должны сидеть в тюрьме и «получить то, что делали с другими».

«Во-первых, это неприемлемо категорически. Во-вторых, они должны получить максимальное наказание, лучше юридическое. В-третьих, они должны получить в неформальном общении то, что делали с другими в полном объеме, а может и гораздо жестче», — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

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По мнению советника, организаторы должны получить от 3 до 7 лет, а затем попасть в специальные камеры, где к таким людям есть определенное отношение.

«Я не хочу называть некоторые вещи своими именами, но они должны получить то, что посеяли. В полном объеме. Не надо на них хайпировать. Не надо из них делать каких-нибудь медиазвезд. Мне кажется, что это самая большая грязь человеческой цивилизации, такие люди», — сказал Подоляк.

В Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки, на которых спаивают и накачивают наркотиками девушек, издеваются над ними и насилуют. Об этом рассказала общественная активистка и режиссерка Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией, которая вступила в силу в Украине 1 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что в насилии виноват только насильник.

Двух организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.