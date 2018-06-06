Вдвое больше площадки отдыха для украинцев. Что важно знать о новых строительных нормах

Площадки для отдыха в Украине будут обязаны строить вдвое больше, а размеры спортивных площадей должны увеличиться в десять раз. Нормативы изменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября этого года. О новых строительных правилах - в сюжете Радио НВ.

Нормы проектирования территорий

Норма об обязательном проектировании хозяйственных площадок на придомовых территориях устарела, отметил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе. Установленные для этой территории размеры, по его словам, были втрое крупнее площади, которую сейчас отводят для отдыха населения, и почти вдвое больше той, которая предназначена для занятий спортом.

Расчет советской нормы для строительства хозяйственной площадки составлял 0,3 кв. м на километр.

Эксперт Государственного управления в области градостроительства Виктор Глеба спрогнозировал, что застройщики как обычно не выполнять и новые нормы по проектированию спортплощадок и зон для отдыха.

Хозяйственные площадки были спроектированы в советское время, сегодня же такие территории не используют по назначению

"Идет тотальное нарушение и отклонение от строительных норм по Киеву. Сегодня по Украине размер площадки согласно ДБН 360-92 не соблюден. На одного жителя в высотном доме должно приходиться 6 квадратов озеленение, 12 кв. м общего землеотвода. Где же лепить те площадки, если на 25 сотках строят 25-этажный жилой монстр", - отметил Глеба.

Как правило, две трети строительных проектов в своих решениях используют площадки соседних земельных участков, добавил эксперт.

Вопрос спортивных площадок и площадей для отдыха на национальном уровне не регулируется почти ни в одной стране, отметил урбанист Дмитрий Гурин. Наличие и размеры таких площадок регулируются рынком, добавил он.

Смотрите также

"Есть распространенная модель, когда детские площадки, жилые сооружения строит не застройщик, а город. Говорят, что будут строить в 6 стадий. Нужно понимать, что у нас так построен цикл строительства: всю социальную инфраструктуру застройщики часто оставляют на последнюю стадию, например в крупных строительных комплексах. Всю социальную инфраструктуру возлагают на последнюю 6 стадию. Когда дело подходит к ее строительству, то юридическое лицо застройщика банкротят, а обязательства зависают в воздухе", - рассказывает Дмитрий Гурин.

Новые государственные строительные нормы, которые заработают с 1 сентября 2018 года

Новые государственные строительные нормы по градостроительству школ и улиц вводят так называемые голубые линии, ограничивающие высотность застройки.

Новые автостоянки - открытые площадки в 300 или 500 метрах от расположения дома

Появятся зеленые линии, регулирующих строительство в зеленых зонах и желтые линии, ограничивающие высоту здания у основных дорог и магистралей.

Ими также ограничивают плотность и этажность застройки. В городах с населением до 50 тыс. человек дом не может иметь более трех этажей. В населенных пунктах на 100-150 тыс. разрешены здания 9 этажей. И только в мегаполисах можно строить дома в 20 этажей и более.

Максимальная плотность застройки - от 30% до 45% площади от каждого гектара. Также новые нормы запрещают строить парковки на тротуарах, дорогах и размещать паркинги на территории жилых комплексов.

По новым нормам, в городах с населением до 50 тысяч дома могут иметь не более трех этажей

Альтернатива - подземные гаражи или открытые площадки в 300 или 500 метров от расположения дома.

Кроме того, станут обязательными островки безопасности на дорогах и защитные ограждения на остановках общественного транспорта. Строительные нормы по школам увеличат площадь класса на одного ученика. Предполагается обязательное устройство инклюзивного пространства и внедрения энергоэффективных мероприятий.

Согласно новым государственным строительным нормам, по решению органов местного самоуправления на придомовых территориях могут обустраиваться площадки для хозяйственных целей. Расстояния от таких площадок до самого отдаленного входа в жилой дом не должна превышать 100 м.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2018 цены на строительно-монтажные работы в Украине увеличились на 23,4% по сравнению с прошлым годом.