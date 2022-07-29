Разгром ВДВ РФ. Почему российские десантники несут огромные потери в Украине — эксперт

29 июля, 16:27
Учения российских десантников в Уссурийске, 2017 год (Фото:mil.ru)

Учения российских десантников в Уссурийске, 2017 год (Фото:mil.ru)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал, почему российские десантники несут огромные потери в Украине.

Он подтвердил, что Россия использует десантников не по назначению.

«Десантные войска предназначены для решения одной задачи: захват ключевых военных объектов и плацдармов в тылу противника, прежде всего вблизи политических центров. Такая попытка была предпринята в начальный период войны в Украине — захват аэродрома Гостомеля. Предполагалось, что десантно-штурмовые части, которые на вертолетах высадились в Гостомеле, захватят аэродром, возникнет такой воздушный мост, куда высадятся достаточно крупные части десантников, которые затем пойдут на Киев. Эта операция провалилась», — напомнил Федоров.

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Эксперт рассказал, что после этого десантников, как и морских пехотинцев Россия начала использовать «в качестве пехоты, хотя и лучше подготовленной физически».

«Но, опять же, характер боевых действий, в которых использовались и морские, и воздушные десантники, отличался от тех, к которым их готовили. И, соответственно, они несли очень тяжелые потери, потому что их бросали на самые опасные или на самые важные участки, где была наиболее сильная оборона ВСУ», — объяснил Федоров.

Комментируя информацию о том, что под Харьковом недавно разбили российское спецподразделение, которое на Дальнем Востоке охраняло порты от подводных диверсий, он сказал, что «можно и принтером забивать гвозди».

18 июня американский Центр изучения войны сообщил, что командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова отстранили от должности из-за масштабных потерь в рядах российских десантников, воевавших под Киевом.

26 мая журналист Роман Цимбалюк сообщил, что ВСУ уничтожили на Донбассе почти целую роту российских десантников.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Десантники Российские десантники Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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