«Сильно бахнуло». Вчерашние взрывы под Изюмом произошли у ставки главы Генштаба РФ Герасимова — Геращенко 1 мая, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Вчера взрывы в Изюме Харьковской области произошли в районе штаба 2-й армии российских оккупантов, где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Надеюсь, он сдох с сотней своих офицеров», — написал он.

Изначально Геращенко заявил, что взрыв произошел «час назад» (около 13:00 1 мая — ред.), однако позже отредактировал пост. Он отметил, что «час назад было получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме».

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«Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава», — написал Геращенко.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни врагов.

По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Ранее СМИ сообщили, что в захваченный город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

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