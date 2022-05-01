«Сильно бахнуло». Вчерашние взрывы под Изюмом произошли у ставки главы Генштаба РФ Герасимова — Геращенко

1 мая, 15:38
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Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Вчера взрывы в Изюме Харьковской области произошли в районе штаба 2-й армии российских оккупантов, где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Надеюсь, он сдох с сотней своих офицеров», — написал он.

Изначально Геращенко заявил, что взрыв произошел «час назад» (около 13:00 1 мая — ред.), однако позже отредактировал пост. Он отметил, что «час назад было получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме».

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«Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава», — написал Геращенко.

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1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни врагов.

По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Ранее СМИ сообщили, что в захваченный город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Изюм Антон Геращенко Валерий Герасимов Война России против Украины

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