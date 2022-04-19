Население страдает не только от обстрелов. В Запорожской области на вражеских минах подорвались два человека — военная администрация 19 апреля, 10:23 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области на вражеских минах подорвались два человека (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Запорожской области на вражеских минах подорвались два человека.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил спикер областной военной администрации Иван Арефьев.

«Мирное население страдает не только от обстрелов, но и от снарядов, которые оставили после себя оккупанты», — сказал он.

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По его словам, на автодороге Орехов — Васильевка, не доезжая до села Щербаки Пологовского района, водитель на автомобиле Газель подорвался на вражеской мине. В результате он потерял ногу.

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Также из села Яблонево Пологовского района поступило сообщение о том, что мужчина 1999 рождения подорвался на вражеской мине и получил тяжелые травмы.

Группа разминирования ГСЧС за прошедшие сутки в селе Григоровка Запорожского района уничтожила три мины калибра 82 мм, две мины калибра 50 мм и пять мин времен войны. Кроме того, саперы обезвредили двадцать кассетных боеприпасов.

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