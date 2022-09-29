Вблизи Запорожской АЭС прогремело два взрыва — МАГАТЭ

29 сентября, 23:57
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 29 сентября, возле Запорожской АЭС произошло еще два взрыва.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

«Сегодня присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции», — говорится в сообщении.

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Общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.

«Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование», — добавили в МАГАТЭ.

https://twitter.com/iaeaorg/status/1575565588868595714

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. Так, 27 сентября в результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb8B6RylkBE
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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