Вблизи Ужгорода оползень в районе карьера снес несколько домов - фото, видео

В селе Кольчино Мукачевского района Закарпатской области произошел оползень в районе карьера, грунтовым массивом снесло два дома местных жителей.

Об этом со ссылкой на данные ОГА сообщает Мукачево.net.

Разрушительный оползень произошел около пяти утра в воскресенье, 20 мая.

На место событий вызвали спасателей и полицию. Правоохранители предоставили разные данные о количестве поврежденных домов (от двух до трех). Однако в итоге областная власть сообщила, что оползень снес два жилых дома.

Вероятно, неточность возникла из-за того, что повреждены были и хозяйственные постройки. Как видно на опубликованных кадрах, также были повреждены заборы, линии электропередач и автомобили в Кольчино. Кроме того, вблизи проходила труба газопровода, которым пользуются домохозяйства. К счастью, ее оползень не зацепил.

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