Вблизи границы с РФ мужчина захватил такси и угрожал подорвать машину вместе с водителем

В среду, 24 октября, вблизи пункта пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Харьковской области мужчина захватил в заложники таксиста и угрожал подорвать автомобиль.
Об этом со ссылкой на главу местного управления Нацполиции Олега Беха передает 057.ua.
"Мужчина попросил таксиста подвезти его на пункт пропуска Гоптовка из Харькова. Потом пассажир закрылся в машине и сказал, что у него есть взрывчатка и он может ее использовать, если водитель верующий", - рассказал он.
По словам Беха, в результате переговоров со злоумышленником правоохранителям удалось уговорить его отпустить таксиста и сдаться.
В результате происшествия никто не пострадал. Захватчиком оказался местный житель 1985 года с признаками психического расстройства. Взрывчатки при нем обнаружено не было.
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