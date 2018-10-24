Вблизи границы с РФ мужчина захватил такси и угрожал подорвать машину вместе с водителем

В среду, 24 октября, вблизи пункта пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Харьковской области мужчина захватил в заложники таксиста и угрожал подорвать автомобиль.

Об этом со ссылкой на главу местного управления Нацполиции Олега Беха передает 057.ua.

"Мужчина попросил таксиста подвезти его на пункт пропуска Гоптовка из Харькова. Потом пассажир закрылся в машине и сказал, что у него есть взрывчатка и он может ее использовать, если водитель верующий", - рассказал он.

По словам Беха, в результате переговоров со злоумышленником правоохранителям удалось уговорить его отпустить таксиста и сдаться.

В результате происшествия никто не пострадал. Захватчиком оказался местный житель 1985 года с признаками психического расстройства. Взрывчатки при нем обнаружено не было.