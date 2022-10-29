Вблизи Херсона россияне дали местным два дня на выселение 29 октября, 05:33 Жители Херсона, которых россияне депортировали из города (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские оккупанты продолжают принудительно депортировать жителей Херсонской области.

В частности, вблизи Херсона россияне дали местным жителям два дня на выселение из их домов.

Также сообщается, что на пути в оккупированный Крым усилены блокпосты, где активно проверяют людей.

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В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил "военное положение", а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.



Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.