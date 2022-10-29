Вблизи Херсона россияне дали местным два дня на выселение

29 октября, 05:33
Поделиться:
Жители Херсона, которых россияне депортировали из города (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Жители Херсона, которых россияне депортировали из города (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские оккупанты продолжают принудительно депортировать жителей Херсонской области.

В частности, вблизи Херсона россияне дали местным жителям два дня на выселение из их домов.

Также сообщается, что на пути в оккупированный Крым усилены блокпосты, где активно проверяют людей.

Видео дня

Читайте также:

В Херсоне оккупанты планируют проведение рейдов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Очередной виток репрессий». Российские оккупанты планируют проведение рейдов в Херсоне — заместитель главы облсовета

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил "военное положение", а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.

https://www.youtube.com/watch?v=1BYtoA84h9s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X