Вблизи Евпатории прогремели взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО 6 сентября, 00:18 Жилой дом в Новофедоровке вблизи Евпатории, где был атакован российский военный аэродром (Фото:REUTERS/Stringer)

Вечером в понедельник, 5 сентября, вблизи оккупированной Евпатории в Крыму прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что российские и крымские местные паблики опубликовали фотографии и видео белых следов в небе, которые появляются после работы ПВО. По данным местных, взрывы были слышны в поселке Заозерное.

Видео дня

Пропагандистское издание РИА Новости также сообщило о работе ПВО. По их данным, взрывы были слышны на расстоянии восьми километров от Евпатории.

В последний месяц во временно оккупированном Крыму регулярно слышны взрывы. Кримскотатарский Ресурсний Центр сообщал, что в украинском Крыму за последние две недели зафиксировали 45 «хлопков».

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