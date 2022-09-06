Вблизи Евпатории прогремели взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО

6 сентября, 00:18
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Жилой дом в Новофедоровке вблизи Евпатории, где был атакован российский военный аэродром (Фото:REUTERS/Stringer)

Жилой дом в Новофедоровке вблизи Евпатории, где был атакован российский военный аэродром (Фото:REUTERS/Stringer)

Вечером в понедельник, 5 сентября, вблизи оккупированной Евпатории в Крыму прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что российские и крымские местные паблики опубликовали фотографии и видео белых следов в небе, которые появляются после работы ПВО. По данным местных, взрывы были слышны в поселке Заозерное.

Видео дня

Пропагандистское издание РИА Новости также сообщило о работе ПВО. По их данным, взрывы были слышны на расстоянии восьми километров от Евпатории.

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В последний месяц во временно оккупированном Крыму регулярно слышны взрывы. Кримскотатарский Ресурсний Центр сообщал, что в украинском Крыму за последние две недели зафиксировали 45 «хлопков».

https://www.youtube.com/watch?v=oFCCgZ06-v4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Евпатория Война в Украине Война России против Украины

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