Крымская «бавовна». Вблизи Евпатории и Севастополя сработала ПВО оккупантов 27 августа, 00:12 Работа ПВО в небе над Крымом (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)

Пользователи социальных сетей и местные паблики оккупированного Крыма сообщают, что вечером в пятницу, 26 августа, вблизи Евпатории и Севастополя сработала ПВО.

По данным местных пабликов, вблизи поселка Новоозерное ПВО пытается сбить беспилотники.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя атаками по российским военным объектам на полуострове.



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