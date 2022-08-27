Крымская «бавовна». Вблизи Евпатории и Севастополя сработала ПВО оккупантов

27 августа, 00:12
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Работа ПВО в небе над Крымом (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)

Работа ПВО в небе над Крымом (Фото:Кадр из видео канала Оперативний ЗСУ/Telegram)

Пользователи социальных сетей и местные паблики оккупированного Крыма сообщают, что вечером в пятницу, 26 августа, вблизи Евпатории и Севастополя сработала ПВО.

По данным местных пабликов, вблизи поселка Новоозерное ПВО пытается сбить беспилотники.

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С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя атаками по российским военным объектам на полуострове.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=wsgI6-O5cn4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Севастополь Евпатория ПВО Война в Украине Война России против Украины

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