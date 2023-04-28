Вблизи Бахмута погиб доброволец из Ирландии 28 апреля, 23:58 Финбар Кафферки (Фото:Anarchistická federace/Facebook)

Во время боевых действий вблизи Бахмута Донецкой области погиб доброволец из Ирландии Финбар Кафферки, воевавший в рядах ВСУ.

Об этом сообщает Independent.



Кафферки родился на острове Ахилл в графстве Майо. До присоединения к ВСУ приобрел боевой опыт в Сирии, где на стороне курдов воевал против боевиков Исламского государства.

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Семья погибшего сообщила, что ожидает подробностей его смерти, а глава МИД Ирландии Майкл Мартин, в свою очередь, почтил память погибшего.

"Очевидно, что он был молодым человеком с четкими принципами. Наши мысли и наши молитвы сегодня с семьей. Его семья попросила о приватности, и я не собираюсь комментировать это сейчас. Я позволю семье оплакивать эту очень, очень печальную для них потерю", – заявил министр.