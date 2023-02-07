Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил подробности

7 февраля, 08:20
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Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносили удары по позициям РФ (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносили удары по позициям РФ (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля.

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы российских войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.

https://www.youtube.com/watch?v=xSvoPfk9exY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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