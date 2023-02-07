Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил подробности
Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносили удары по позициям РФ (Фото:Генштаб)
Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля.
Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы российских войск.
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.