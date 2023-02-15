Авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов: подробности от Генштаба

15 февраля, 08:20
Поделиться:
Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 15 февраля.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Видео дня

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов, шесть складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне украинские защитники сбили два вражеских самолета Су-24М и Су-25.

https://www.youtube.com/watch?v=T0pz06KFJ8Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X