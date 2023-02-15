Авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов: подробности от Генштаба 15 февраля, 08:20 Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 15 февраля.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов, шесть складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне украинские защитники сбили два вражеских самолета Су-24М и Су-25.