Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов

3 апреля, 08:01
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Авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 3 апреля.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов оккупантов.

31 марта в командовании Воздушных сил сообщали, что украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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