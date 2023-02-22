Авиация и артиллерия Украины ударили по позициям оккупантов: Генштаб сообщил, что попало под огонь 22 февраля, 08:00 Как украинская авиация наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 22 февраля.

Украинская авиация в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы российских оккупационных войск.

Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремело 11 взрывов.