Авиация и артиллерия Украины ударили по позициям оккупантов: Генштаб сообщил, что попало под огонь

22 февраля, 08:00
Поделиться:
Как украинская авиация наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Как украинская авиация наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 22 февраля.

Украинская авиация в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы российских оккупационных войск.

Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремело 11 взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=n3fnrzptP2I
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X