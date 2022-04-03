Россияне обстреляли ракетами Васильков в Киевской области: один человек тяжело ранен, завалы разбирают — Воздушное командование Центр 3 апреля, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские войска нанесли ракетные обстрелы по Василькову, что на юге от Киева. Часть ракет удалось перехватить украинской ПВО, в то же время оккупанты попали в здание штаба, которое уже было разрушено. В это время возле здания находились люди — есть раненные и травмированные.

Об этом сообщает Воздушное командование Центр.

Отмечается, что данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и претерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели.

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«Теперь орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено. На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что там, куда прилетела ракета, люди наводили порядок на улице и в постройках.

«Российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения», — отметили в Воздушном командовании Центр.

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По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

«Уже весь мир понял — изверги пришли убивать украинцев, всех… женщин, детей… Орду можно остановить только силой. Мы на своей Богом данной земле, с нами Бог и с нами правда. И мы обязательно победим, несмотря ни на что», — отметили в командовании.

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