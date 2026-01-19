Малюк доложил Зеленскому о подготовке «асимметричных операций» против России

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад экс-главы Службы безопасности Василия Малюка по подготовке к «асимметричным действиям» против российских агрессоров.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 19 января.

Он отметил, что подготовка нестандартных операций против РФ продолжается, и заверил, что все необходимые ресурсы СБУ и других государственных структур «полностью обеспечены».

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Ранее Василий Малюк заявил, что, несмотря на увольнение с должности главы СБУ, он останется работать в структуре Службы безопасности, и пообещал новые асимметричные спецоперации мирового уровня.

После отставки Малюка советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал, что в данном случае «направление имеет большее значение, чем должность», причем какую именно должность дальше будет занимать Василий Малюк, не уточнил.

Сама Служба безопасности после отставки Малюка назвала самые яркие операции, осуществленные под его руководством. Особое внимание уделили Паутине, когда Украина нанесла мощный удар по ядерной триаде РФ и поразила более 40 военных самолетов сразу на четырех аэродромах врага.

5 января временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности был назначен генерал-майор Евгений Хмара. В 2022 году он участвовал в освобождении от российских оккупантов Киевской области, а после деоккупации региона — воевал в Донецкой области. С 2023 года Евгений Хмара был начальником ЦСО А СБУ (неформальное название — Альфа).