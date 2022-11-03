Обсудили вызовы безопасности. И.о главы СБУ Малюк встретился с послами стран G7

3 ноября, 18:14
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Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 3 ноября и.о. главы СБУ Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вызовы безопасности, которые предстали перед Украиной после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На встрече, которая состоялась в Киеве, Большую семерку представляли послы:

  • Анка Фельдгузен (Германия),
  • Мелинда Симмонс (Великобритания),
  • Этьен де Понсен (Франция),
  • Пьер Франческо Дзадзо (Италия),
  • Кунинори Мацуда (Япония),
  • поверенные в делах послов Эшли Малруни (Канада) и Кристофер В.Смит (США).

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В ведомстве заявили, что дипломаты выразили полную поддержку Украине и ее гражданам, заверив в дальнейшей помощи со стороны своих стран. Также затронули темы безопасности и перспективы реформы спецслужбы.

«Мы стремимся создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. Реформа должна найти тот баланс, когда наш функционал будет отвечать угрозам. Чтобы, с одной стороны, помочь Службе модернизироваться, а с другой — учитывать реалии войны и соседство со страной-террористом», — сказал Малюк.

Он сообщил, как совместно с Верховной Радой продолжается разработка законодательных инициатив для усиления способностей СБУ, особенно в период войны. Ключевое направление – совершенствование контрразведывательной деятельности для отражения вооруженной агрессии РФ.

«Пока полностью переформатированы контрразведка и военная контрразведка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задания на линии фронта», — говорится в сообщении.

При этом сотрудники СБУ работают не только в самых горячих точках войны, но и на деоккупированных территориях и в тылу, разоблачая российские агентурные сети, коллаборантов и предателей.

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По словам Анки Фельдгузен, страны будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией.

«Также мы открыты для дальнейших дискуссий по вопросу поддержки внедрения реформ в Украине, в том числе связанных с законодательными инициативами по усилению способностей СБУ», — сказала она.

Малюк рассказал об изменениях в подходах к работе и самоочищению Службы от «кротов» и предателей, работавших на спецслужбы РФ.

Глава СБУ поблагодарил послов за помощь, которую оказывают Украине их государства.

«Это не просто поддержка Украины. Это вклад в безопасное и стабильное будущее Европы и мира. Благодарен, что позиция международного сообщества консолидирована — Россия должна ответить за все убийства, разрушения и терроризм», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=sFIt1UnGfuc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) G7 Война России против Украины

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