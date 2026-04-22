Экс-глава СБУ Василий Малюк впервые после отставки появился на публике

Василия Малюка заметили на публике впервые после отставки с должности главы СБУ в январе 2026 года (Фото: Служба безопасности Украины)

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 21 апреля впервые появился на публике после своей отставки. Его заметили на допремьерном показе фильма Киллхаус, сообщил основатель Института мировой политики и политический журналист Виктор Шлинчак в среду, 22 апреля.

По словам Шлинчака, Малюк «выглядел энергично».

«Малюк стал чуть ли не звездой, к которому была очередь сфотографироваться. Чем создал конкуренцию Виталию Кличко, за которым бегали любители селфи», — написал Шлинчак в Facebook.

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Фото: Viktor Shlinchak / Facebook

Он добавил, что показ фильма, организованный Третьим корпусом, собрал большое количество известных украинцев, в частности, политиков, бизнесменов и военных. Малюк участвовал в съемках и появился в заключительных кадрах ленты, рассказывающей об операции украинских спецназовцев.

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5 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении Малюка с должности главы СБУ.

После этого Малюк заявил, что, несмотря на отставку, он останется работать в структуре Службы безопасности.