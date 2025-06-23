Малюк рассказал о попытке российских спецслужб взорвать здание СБУ в Киеве

23 июня, 18:15
Малюк рассказал о попытке российских спецслужб совершить теракт (Фото: Пресс-служба Службы безопасности Украины)

Российские спецслужбы планировали взорвать здание Службы безопасности Украины в Киеве в рамках так называемой операции по «диверсионному шуму», инициированной по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время общения с журналистами.

По его словам, ответственными за подготовку нападения были Главное разведуправление Генштаба РФ и ФСБ, которые регулярно организовывают теракты на территории Украины.

Малюк привел пример одной из операций, во время которой СБУ отслеживала диверсионную группу. Правоохранители получили информацию о подготовленной взрывчатке в большом количестве, которую один из участников должен был передать другому. Руководитель СБУ дал указание задержать исполнителя сразу после того, как тот передаст чемодан со взрывчаткой и войдет в здание.

«Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь», — рассказал Малюк.

Он отметил, что на момент инцидента личный состав Службы безопасности Украины не находился в помещении, куда была доставлена взрывчатка.

Он пояснил, что из соображений безопасности СБУ еще раньше организовала несколько резервных командных пунктов.

Читайте также:
Малюк рассказал о подготовке покушений на Зеленского в аэропорту Жешува и на территории Офиса президента

«Сюда она принесла семь килограммов взрывчатки, ее задержали, с учетом поражающих элементов — горя враг мог сделать много», — сказал Малюк.

В феврале СБУ задержала женщину, которая могла по заказу России готовить подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений украинской спецслужбы в Киеве.

Фигуранткой оказалась 22-летняя жительница Львова, зависимая от наркотических средств. Россияне привлекли ее к сотрудничеству через Telegram-каналы, где подозреваемая искала возможности для быстрого заработка.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Теракт Киев Василий Малюк ФСБ

Поделиться:
