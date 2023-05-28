Глава СБУ рассказал о разоблаченных агентурных сетях РФ и «крысах» в спецслужбе 28 мая, 01:08 Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о разоблачении агентов страны-агрессора России с начала полномасштабной войны.

В архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Год Малюк заявил, что СБУ за прошлый год выявила более 300 вражеских агентов. По его словам, «контрразведка — это постоянная работа, поиск иголки в стоге сена». Некоторых вражеских агентов перевербовывают и используют для дезинформации врага и получения от него информации, другие получают от 13 до 15 лет лишения свободы.



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«[Подозреваемый в госизмене кум российского диктатора Путина Виктор] Медведчук работал с 5-й службой ФСБ РФ… У них даже был план Луч, где Медведчук своей рукой вносил коррективы по поводу того, как нужно „работать“ по Украине — речь об их [вражеских] глубоких агентурных проникновениях, создании оккупационных режимов на территории Украины и так далее», — сказал он.



По словам Малюка, работая над делом Медведчука, спецслужба обнаружила много других вражеских источников.



Он упомянул задержание в Одессе вражеского «резидента» Профессора — российские агенты из других областей передавали информацию ему, а он — стране-агрессора. Глава СБУ заявил, что Профессора задержали в то время, когда он по заданию ФСБ «проводил мероприятия» по военно-гражданской администрации и управлению СБУ в Одессе, по которым российские оккупанты собирались нанести ракетные удары.

Еще одна агентурная сеть в Днепропетровской области включала семь человек, которые собирали информацию о защитниках Украины и гражданских и организовывали ракетные удары по региону, добавил он.



Также Малюк напомнил о задержании полковника СБУ Олега Кулинича, который работал на ФСБ, руководителя Харьковского института подготовки кадров СБУ полковника Юрия Рябухи и главы одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, которые тоже работали на врага. Он добавил, что контрразведка спецслужбы также работает по другим правоохранительным органам — в частности, в начале полномасштабного вторжения был задержан прокурор Николаевской окружной прокуратуры, который собирал для оккупантов информацию о Силах обороны и правоохранителях.

«Это не значит, что у нас был тотальный переход на сторону врага. Путин — спецслужбист, он 20 лет агентурно проникал в нашу страну, и наша задача — качественно обнаружить, задокументировать и привлечь к ответственности таких подонков… «, — подчеркнул глава СБУ.



В конце января в СБУ говорили, что с 24 февраля 2022-го разоблачили около 600 российских шпионов и агентов.