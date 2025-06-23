«Хотели отомстить». Малюк объяснил, почему россияне выбрали именно 2 мая для покушения на Стерненко

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали покушения на волонтера Сергея Стерненко и предположил, почему россияне выбрали для этого именно 2 мая.

«2 мая — тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать „Бессарабскую народную республику“ в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить», — сказал Малюк на встрече с журналистами.

Он отметил, что это уже четвертое покушение на жизнь Стерненко.

Как отметил глава СБУ, волонтер уже поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений.

«Стерненко — лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным», — подчеркнул он.

Малюк отметил, что с начала полномасштабной войны ключевой задачей спецслужбы является опережение действий российских спецслужб еще на этапе подготовки покушений. По его словам, в этом конкретном случае ситуация была сложной — анализ материалов и проведенные оперативно-технические мероприятия свидетельствовали, что нападение могло произойти уже в ближайшее время. В то же время на тот момент СБУ еще не имела информации об исполнителе.

Малюк также сообщил, что пригласил Стерненко к себе, где они обсудили его физическую безопасность и предоставили ему профессиональную охрану.

«2 мая Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник — гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО [Центр специальных операций] А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу из двух рук женщина, которая, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений», — рассказал глава СБУ.

По его словам, третьим из подъезда вышел сотрудник спецслужбы. Именно он сумел быстро сократить расстояние, выбить оружие из рук женщины и обезвредить ее.

В момент задержания, когда сотрудник СБУ уже удерживал подозреваемую, ему позвонил руководитель контрразведывательного подразделения. В разговоре он сообщил, что личность женщины удалось установить — она арендовала жилье вблизи волонтера и готовила покушение на его жизнь, отметил Малюк.

«Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара», — поделился он.

2 мая 2014 года в Одессе на Куликовом поле произошло вооруженное нападение пророссийских активистов, среди которых были граждане РФ и жители непризнанного Приднестровья, на шествие футбольных болельщиков За единство Украины. Первые погибшие были со стороны проукраинских активистов.

Затем небольшая группа пророссийских активистов (так называемых «антимайдановцев») заняла оборонительную позицию за баррикадой, выстроенной непосредственно перед крыльцом центрального входа в Дом профсоюзов.

Вскоре в Доме профсоюзов вспыхнул пожар — как впоследствии выяснилось, не в результате умышленного поджога, а из-за того, что обе стороны противостояния использовали коктейли Молотова.

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, за прошедшие годы ход событий 2 мая в Одессе полностью установлен, есть многочисленные фото и видеозаписи, которые подтверждают, как все произошло — несмотря на все попытки российской пропаганды исказить те события.

Покушение на Сергея Стерненко 1 мая 2025 года — что известно

1 мая Стерненко сообщил, что на него совершили нападение, он получил огнестрельное ранение, но угрозы жизни нет. Позже СБУ заявила, что предотвратила убийство волонтера и задержала женщину, которая напала на него, на месте.

Активиста прооперировали, пуля прошла навылет.

УП впоследствии сообщила, что женщина 1979 года рождения, которая совершила нападение, родом из Одесской области. Она жила в Киеве и, вероятно, получила деньги за покушение от российских спецслужб.

2 мая СБУ сообщила, что 45-летнюю фигурантку завербовали спецслужбы РФ в конце 2024 года. Она начала следить за Стерненко с апреля 2025-го, для чего переехала в тот же ЖК в центре Киева, где проживает активист.

По словам ее адвоката, женщина признала свою вину и готова сотрудничать со следствием.

2 мая подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня.