Судья, который жил в совещательной комнате и избил коллегу, получил пожизненное содержание в 100 тыс. грн — Слідство.Інфо 13 сентября, 17:21 Василий Маличенко (Фото:Апелляционный суд Полтавской области via Слідство.Інфо)

Высший совет правосудия отправил в отставку с пожизненным содержанием (около 100 тыс. грн каждый месяц) судью Полтавского апелляционного суда Василия Маличенко, который жил в совещательной комнате и избил коллегу. Об этом идет речь в расследовании Слідство.Інфо, опубликованном в среду, 13 сентября.

Маличенко проработал судьей Полтавского апелляционного суда 17 лет. По данным расследователей, в 2017 году он хотел стать судей Верховного Суда, и его кандидатуру проверял Общественный совет добропорядочности.



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В декларации добропорядочности судья утверждал, что не использовал свой статус для получения выгоды. При этом Совет выяснил, что в 2010—2011 годах он жил в совещательной комнате суда и «использовал электроэнергию и другие ресурсы, которые оплачивали за счет государства». Также Маличенко, который в то время исполнял обязанности главы суда, приказал ликвидировать комнату для арестованных и сделать из нее новую совещательную комнату. Совет также установил, что судья избил коллегу, когда тот пытался зайти в совещательную комнату.

Во время собеседования с представителями Общественного совета добропорядочности Маличенко говорил, что на него не поступали жалобы в правоохранительные органы за проявления насилия, хотя избитый им судья обращался в полицию и полицейские приезжали на место драки.

Также, как сказано в расследовании, Маличенко в 2016 году задекларировал четыре земельных участка общей площадью 126 070 кв.м, хотя в декларации за 2015 год их не было. Также в декларацию за 2015-й судья не внес квартиру на 54 кв.м, принадлежащую его сыну. В выводах Совета также упоминаются письма людей, которые заявляли о возможной недобропорядочности судьи, в частности, о том, что он мог затягивать дела об административных правонарушениях — водителях, которые ездили за рулем пьяными.

Полтавский журналист-расследователь Игорь Гавриленко говорил, что Маличенко не дал отстранить от должности подозреваемую во взяточничестве главу райотдела Госгеокадасрта, хотя та давила на свидетелей. Также, по его данным, судья входил в коллегию, которая в 2016 году выпустила из СИЗО «смотрящего» за Полтавой, главаря преступной группы Валерия Павлишина.

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«Несмотря на это все, судья остался на своей должности и спокойно ушел в отставку 9 мая 2023 года. Теперь государство обязано Маличенко уже как судье в отставке пожизненно ежемесячно выплачивать около 100 тысяч гривен из бюджета», — сказано в расследовании.