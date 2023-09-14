Появились кадры удара по патрульным кораблям РФ в Черном море

14 сентября, 20:57
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Удар украинских дронов по кораблям РФ (Фото:Скриншот видео Fedorov / Telegram)

Удар украинских дронов по кораблям РФ (Фото:Скриншот видео Fedorov / Telegram)

В четверг вечером, 14 сентября, появились кадры удара украинских дронов по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря.

Соответствующее видео опубликовал вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На кадрах видно, как один из морских дронов приближается к целе и наносит удар по судну.

Видео дня

Утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, есть повреждения.

14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове.

Инфографика: NV

Накануне мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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