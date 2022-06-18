Буксир Василий Бех был поражен как минимум одной американской ракетой — журналист The Washington Post

18 июня, 01:29
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Утром 17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)

Утром 17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)

Российский корабль Василий Бех был поражен, по меньшей мере, одной американской противокорабельной ракетой.

Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне.

Ламота сказал, что Вашингтон не снабжал Киев этими ракетами, но они американского производства.

Видео дня
https://twitter.com/DanLamothe/status/1537879087154229248?s=20&t=2_nTAvFE_t-8B3uUddjMEg

Накануне глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что пораженный Военно-морскими силами Украины российский буксир Василий Бех затонул.

Утром 17 июня в акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, направлявшийся на остров Змеиный. Он вез боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота РФ. На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, что не помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну. По предварительным данным ОК Юг, украинские силы смогли поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба других неизвестна.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Корабль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военно-морские силы Украины Война России против Украины русский корабль

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