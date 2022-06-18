Буксир Василий Бех был поражен как минимум одной американской ракетой — журналист The Washington Post
Утром 17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)
Российский корабль Василий Бех был поражен, по меньшей мере, одной американской противокорабельной ракетой.
Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне.
Ламота сказал, что Вашингтон не снабжал Киев этими ракетами, но они американского производства.
Накануне глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что пораженный Военно-морскими силами Украины российский буксир Василий Бех затонул.
Утром 17 июня в акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, направлявшийся на остров Змеиный. Он вез боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота РФ. На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, что не помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну. По предварительным данным ОК Юг, украинские силы смогли поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба других неизвестна.
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