Оккупанты в Васильевке запретили свободное передвижение местных жителей по городу — ЦНС 21 июня, 16:43 Местным жителям в Васильевке запретили свободное передвижение по городу (Фото:пресс-служба ЦНС)

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области россияне усилили так называемые «контрдиверсионные мероприятия». Местным жителям запретили свободное передвижение по городу.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Оккупационная администрация Запорожской области усилила так называемые контрдиверсионные меры в захваченной Васильевке», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, город фактически закрыт на въезд и выезд, за исключением военных и коллаборантов и их родственников, которые еще не успели скрыться из города.

«Кроме того, оккупанты запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов. Особое внимание уделяется тем, кто не имеет вражеского паспорта», — добавили в пресс-службе.

ЦНС призвал местных жителей сообщать о передвижении и размещении врага по ссылке, чтобы ускорить освобождение родного края.

Ранее сообщалось, что оккупанты на затопленном левом берегу Днепра отбирают украинские паспорта у пострадавших в результате российского подрыва Каховской ГЭС, а также грабят их дома.