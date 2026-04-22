Малюк впервые после отставки с поста главы СБУ появился на публике и рассказал, чем занимается

Как заявил Василий Малюк, сейчас он занимается организацией и проведением асимметричных ударов по Российской Федерации (Фото: Пресс-служба СБУ)

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые после своей отставки появился на публике и рассказал, что продолжает «заниматься войной», а также работает над докторской диссертацией.

Об этом он заявил 22 апреля в комментарии изданию ТСН.

В частности, Малюк посетил в Киеве премьеру украинского фильма Киллхаус, в эпизоде которого он сыграл сам себя.

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Экс-глава СБУ признался, что специально не готовился к камео в фильме, при этом подчеркнув важность создания такого кино сейчас — ведь оно «демонстрирует всему миру профессиональную работу украинских спецслужб, героический дух и единство нации».

«Моя жизнь по-прежнему наполнена организацией и проведением асимметрических ударов по Российской Федерации. Это и работа в море, и в воздухе, и в тылах противника», — подчеркнул он.

Кроме того, Малюк добавил, что такие масштабные операции, как уничтожение вражеских нефтеэкспортных мощностей в Балтийском море, наносят агрессору многомиллиардные убытки.

По словам экс-главы СБУ, потеря Кремлем «грязных нефтерублей» напрямую влияет на способность России финансировать войну, затрудняет производство ракет и, в конечном итоге, уменьшает количество обстрелов территории Украины.

Кроме того, в ответ на вопрос о возможных политических амбициях Малюк категорически отверг вариант похода в политику. Вместо этого, как рассказал экс-глава СБУ, он сейчас работает над докторской диссертацией, посвященной использованию Россией организованной преступности в ущерб государственной безопасности Украины.

5 января 2026 года Василий Малюк после встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что уходит с должности главы СБУ. Однако он отметил, что остается в системе Службы безопасности и будет реализовывать «асимметричные спецоперации мирового уровня».

Зеленский поручил Малюку «сделать направление асимметричных операций сильнейшим в мире». Также президент отметил, что во время встречи обсуждались и кандидатуры преемника Малюка на посту главы СБУ.

В тот же день стало известно, что после отставки Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ стал начальник Центра спецопераций А Службы безопасности Евгений Хмара.