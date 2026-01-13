«Ухожу с должности, но не из СБУ». Малюк назвал операции, которыми гордится, и пообещал, что «бавовна будет пылать»
Василий Малюк покинул пост руководителя СБУ (Фото: Служба безопасности Украины via Facebook)
Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы Службы безопасности. Сам Малюк подвел итоги работы на посту руководителя СБУ.
Об этом Василий Малюк написал в колонке 24 Канала во вторник, 13 января.
Он подчеркнул, что уходит только с должности, но не из Службы безопасности. Слово «бавовна», которое благодаря операциям СБУ приобрело новый смысл, будет оставаться актуальным: «Она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины», — заверил Малюк.
Он отметил, что за время его работы в СБУ удалось выстроить системную и эффективную работу ведомства. Отдельно Василий Малюк упомянул назначение исполняющим обязанности главы СБУ начальника спецподразделения Альфа Евгения Хмары. Он назвал Хмару человеком нового поколения, который «сможет продолжить и усилить» все наработки.
Также Малюк уделил внимание спецоперациям СБУ под своим руководством — в частности, упомянул Паутину, от последствий которой российские агрессоры не оправились до сих пор. Символическими были и три эффективных удара по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту.
Одним из ключевых достижений Василий Малюк назвал вытеснение российского флота из Севастополя. По его словам, морские дроны СБУ Sea Baby стали «настоящим ужасом» для россиян — так как они вывели из строя 11 вражеских кораблей.
Еще одним ярким эпизодом стала комбинированная дронно-штурмовая операция в Курской области РФ. Тогда бойцы ВСУ установили один из рекордов этой войны — одномоментно захватили в плен сразу 102 российских военнослужащих, напомнил Малюк.
И подытожил, что «уходит с гордо поднятой головой», но все равно будет все прилагать усилия ради сильной и независимой Украины.
«Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной», — подчеркнул Василий Малюк.
5 января временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности был назначен генерал-майор Евгений Хмара. С 2023 года он был начальником ЦСО А СБУ (неформальное название — Альфа).
9 января в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с поста руководителя СБУ.
12 января комитет Рады по вопросам обороны не поддержал предложение президента об увольнении Василия Малюка. Увольнение поддержали только со второй попытки 13 января.