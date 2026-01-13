«Ухожу с должности, но не из СБУ». Малюк назвал операции, которыми гордится, и пообещал, что «бавовна будет пылать»

Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы Службы безопасности. Сам Малюк подвел итоги работы на посту руководителя СБУ.

Об этом Василий Малюк написал в колонке 24 Канала во вторник, 13 января.

Он подчеркнул, что уходит только с должности, но не из Службы безопасности. Слово «бавовна», которое благодаря операциям СБУ приобрело новый смысл, будет оставаться актуальным: «Она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины», — заверил Малюк.

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Он отметил, что за время его работы в СБУ удалось выстроить системную и эффективную работу ведомства. Отдельно Василий Малюк упомянул назначение исполняющим обязанности главы СБУ начальника спецподразделения Альфа Евгения Хмары. Он назвал Хмару человеком нового поколения, который «сможет продолжить и усилить» все наработки.

Также Малюк уделил внимание спецоперациям СБУ под своим руководством — в частности, упомянул Паутину, от последствий которой российские агрессоры не оправились до сих пор. Символическими были и три эффективных удара по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту.

Инфографика: NV

Одним из ключевых достижений Василий Малюк назвал вытеснение российского флота из Севастополя. По его словам, морские дроны СБУ Sea Baby стали «настоящим ужасом» для россиян — так как они вывели из строя 11 вражеских кораблей.

Инфографика: NV

Еще одним ярким эпизодом стала комбинированная дронно-штурмовая операция в Курской области РФ. Тогда бойцы ВСУ установили один из рекордов этой войны — одномоментно захватили в плен сразу 102 российских военнослужащих, напомнил Малюк.

И подытожил, что «уходит с гордо поднятой головой», но все равно будет все прилагать усилия ради сильной и независимой Украины.

«Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной», — подчеркнул Василий Малюк.

5 января временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности был назначен генерал-майор Евгений Хмара. С 2023 года он был начальником ЦСО А СБУ (неформальное название — Альфа).

9 января в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с поста руководителя СБУ.

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12 января комитет Рады по вопросам обороны не поддержал предложение президента об увольнении Василия Малюка. Увольнение поддержали только со второй попытки 13 января.