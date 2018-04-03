Варшава выразила протест из-за сожжения флага Польши под посольством в Киеве

В МИД Польши возмущены провокацией перед посольством в Киеве

Министерство иностранных дел Польши передало послу Украины ноту протеста из-за провокационных действий под польским посольством в Киеве.

Как заявили в польском МИД, 2 апреля перед посольством Польши в Киеве была проведена демонстрация, во время которой сожгли польский флаг.

"Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что это не первый инцидент, связанный с антипольскими настроениями на территории Украины, за последние недели.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокацию под польским посольством "коварным нападением" на дружбу между Киевом и Варшавой.

"Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций", - отреагировал он.

Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварный нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символов других наций. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.

Напомним, что 13 марта неизвестные бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят на Лычаковском кладбище. В Польше назвали этот инцидент провокацией третьей стороны.