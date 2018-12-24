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Варфоломей прокомментировал получение взятки за предоставление томоса

Вчера, 23:22
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Варфоломей ответил на обвинения шуткой

Вселенский Патриарх Варфоломей опроверг информацию РПЦ о том, что им была получена взятка за предоставления автокефалии Православной церкви Украины.

Варфоломей заявил, что в благодарность за получение томоса он получил лишь "много конфет и шоколада с завода Порошенко", передает Orthodoxia.Info.

"Хотя Русская Церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги на эту автокефалию, я на самом деле не получил денег, но взял много конфет и шоколада с завода Порошенко", - заявил Варфоломей.

Напомним, что несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Православной церкви Украины

Ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.

Теги:   Томос Рошен Вселенский патриарх Варфоломей I Автокефалия

Спецтема   Украина получает томос

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