Вандалы разрисовали знаменитые граффити на Грушевского в Киеве

В Киеве снова испортили граффити времен Майдана

В Киеве вандалы разрисовали восстановленные граффити Иконы Революции времен Майдана на улице Грушевского в Печерском районе.

Как заявили в столичной полиции, сообщение о правонарушении поступило в пятницу, 25 мая.

На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать акт вандализма. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно, что представители магазина люкс-мебели Эмпориум на улице Грушевского в Киеве стерли со стен здания граффити Иконы Революции.

Узнав об этом, протестующие забросали яйцами и разрисовали краской фасад магазина, разбили его витрину и подожгли у входной двери покрышки.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что граффити на Грушевского являются памятником истории, согласно приказу Минкультуры. По факту их уничтожения прокуратура открыла уголовное производство.

После этого граффити заново нарисовали на стене здания.