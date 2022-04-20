В мариупольском подвале умерла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост в городе 20 апреля, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Ванда Объедкова умерла 4 апреля в осажденном Мариуполе (Фото:chabad.org)

В одном из подвалов осажденного российскими оккупантами Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост. Об этом сообщает в Twitter государственный музей Аушвиц-Биркенау в Польше.

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«В 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немцев, укрывшись в подвале в Мариуполе. 81 год спустя она скончалась в подвале того же города как жертва ужасающей войны, скрываясь от россиян», — сказано в сообщении.



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Издание Chabad.org пишет, что, когда россияне начали обстреливать и бомбить Мариуполь, семья Объедковой укрылась в подвале магазина поблизости. В течение двух последних недель жизни больная и истощенная женщина не могла даже встать и страдала от холода и жажды. Она скончалась 4 апреля. Дочка Объедковой Лариса рассказала, что вместе с супругом под обстрелами похоронила ее в местном парке. Позже ее семье удалось добраться в безопасное место.

«Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно… Мы жили как животные», — сказала Лариса.

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Когда в октябре 1941 года нацисты вошли в Мариуполь и начали облавы на евреев, ей было десять лет. Эсэсовцы забрали мать Ванды, а ей удалось избежать ареста, спрятавшись в подвале. Немцы расстреляли мать Ванды и всю ее семью во рвах на окраинах Мариуполя. Позже девочку задержали, но друзья семьи смогли убедить нацистов, что она гречанка. Отец Ванды, который не был евреем, спрятал ее в местном госпитале, где она оставалась до освобождения города в 1943 году.

По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей Мариуполя.



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