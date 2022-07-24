В возрасте 98 лет умерла Ванда Горчинская — связная и медсестра ОУН

24 июля, 15:21
Ванда Горчинская (Фото:Богдан Кутепов/hromadske)

Ванда Горчинская (Фото:Богдан Кутепов/hromadske)

Умерла связная и медсестра ОУН, арестованная и осужденная за антисоветскую деятельность, участница Норильского восстания Ванда Горчинская (позывной Домовина). Ей было 98 лет.

Об этом сообщили ее внуки Тарас Демчук и Роман Василик.

https://twitter.com/tdyoma/status/1551006351320555521?s=20&t=k84ygUMlINm6qIv79plbQA

Ванда Демчук (Горчинская) родилась в городе Копычинцы Гусятинского района Тернопольской области. В 18 лет стала членом ОУН, имела позывной Домовина. Она работала связной, печатником, медсестрой.

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В 1946 году Ванду арестовали и приговорили к 15 годам лагерей. Она отбывала наказание в лагерях Дудинки, Норильска, Тайшета и Мордовии. В 1953-м была участницей Норильского восстания .

В 2018 году Ванду наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени. 5 июля она отметила свое 98-летие.

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Журналистка, операционная редактор hromadske Христина Коцира в 2020 году в соавторстве с Богданом Кутеповым написала материал Позивний «Домовина». Істоія арештантки о связной и медсестре ОУН Ванде Горчинской. Жюри премии Честь профессии признала работу лучшим репортажем.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   ОУН Концлагерь Смерть Ванда Василевская

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