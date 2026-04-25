Министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в Украину 22 апреля объявила, что в 2026 году Украина получит от Испании 100 броневиков VAMTAC ST5 , оснащенных британскими ЗРК Rapid Ranger. Автомобили предназначены для Госпогранслужбы Украины, а поставки начнутся в начале мая.

Defence Express отмечает, что VAMTAC ST5 уже поставлялись Украине. В частности, их пребывание на вооружении Сил обороны в конфигурации с ЗРК RapidRanger было подтверждено 27 марта 2026 года.

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NV в своей инфографике рассказывает, что известно о VAMTAC ST5.

VAMTAC ST5 — это полноприводный бронированный автомобиль, который может использоваться в качестве пусковой установки, а также в качестве платформы для перевозки оружия, медицинской эвакуации или пожарной помощи.