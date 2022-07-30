«Малорусский народ считаем нелепостью». Какова была настоящая причина запрета издавать на украинском в Российской империи даже Библию 30 июля, 15:36 Эксклюзив НВ Рисунок Ивана Малютина в газете Русское слово подводит итог запрету праздновать в Украине юбилей Тараса Шевченко в 1914 году. Риторика тогдашнего беспокойства в государственных кругах России была одинаковой с мотивацией Валуевского циркуляра (Фото:DR)

Полтора столетия назад был подписан так называемый Валуевский циркуляр, запрещавший книгоиздание на украинском языке: в Петербурге считали, что это остановит стремление Украины к самостоятельности

Стены обычно тихого дома Дворянского собрания в Петербурге 6 апреля 1863 г. сотрясали громкие аплодисменты. Выступал профессор истории Николай Костомаров, и, как сообщали газеты, громкие руплескания несколько раз прирывали его речь. Он призывал начать благотворительный сбор на издание книг на украинском или, как тогда еще говорили, на малорусском языке.

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Несмотря на то, что был понедельник, публики собралось немало. И предложение почитаемого в российской столице ученого поддержали десятки влиятельных местных либералов. Местных — потому что сам оратор в Петербурге жил, по сути, в ссылке. После громкого дела Кирилло-Мефодиевского братства Костомарову разрешалось преподавать только здесь.

Упорство профессора подпитывало то, что его земляк Филипп Морачевский подготовил к печати на украинском языке Новый завет, который раньше издавался только на церковнославянском. Перевод в то самое время находился на рассмотрении Священного Синода.

Сдвиг в языковом вопросе — почти революционный. Ведь еще какие-то 40 лет назад судьба подобного перевода на русский язык, даже разрешенного императором Александром I, была печальной. Тогда церковные иерархи не позволили довести дело до конца, и несколько сотен тысяч напечатанных экземпляров Библии были сожжены.

Новый Завет на русском появился только в 1862 году, а полный текст Священного Писания — в 1876 году. Даже работы Карла Маркса на русском появились раньше. О том, что народ нуждался в Библии на языке, близком к разговорному, свидетельствовала рыночная статистика: с 1863 по 1865 год русский перевод Евангелий разошелся тиражом более 1 млн 250 тыс. экземпляров.

Пушкин – такой же фашист и ксенофоб, как и любой пропагандист Кремля. https://www.youtube.com/watch?v=T8ZVBN-XOrM

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