«Он добился больших успехов». Залужный рассказал, кто для него является военным образцом для подражания 15 декабря, 17:49 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:ОПУ)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал покойного генерал-полковника Геннадия Воробьева, который командовал Сухопутными войсками с 2009 по 2014 год, образцом для подражания в военном дел.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist, указав на стоящее в его кабинете фото.

«Это был человек, пользующийся огромным уважением в армии. Зачем мне это здесь (фото — ред.)? Когда я спокоен, когда дела идут хорошо, этот снимок обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на него смотреть. Когда же я в чем-то сомневаюсь, я оборачиваюсь и смотрю на него, пытаясь сообразить, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев», — поделился Залужный.

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По его слова, это был человек, добившийся больших успехов в своем деле.

«Это человек, которому пришлось нелегко, потому что он всем помогал. Каждому. Он знал всех в Вооруженных силах, их жен, детей, племянников и так далее. Ему было тяжело, но он взял это тяжелое бремя и понес его. Это пример», — подчеркнул украинский генерал.

С 16 февраля 2014-го Воробьев занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. С 21 мая 2016-го — был и.о., а позже и начальником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Умер 11 февраля 2017 года.