Из плена оккупантов освободили защитницу Мариуполя Валерию Карпиленко 10 апреля, 18:54 Валерия Карпиленко (Фото:коллаж / Повернись живим / Twitter)

Из российского плена в понедельник, 10 апреля, освободили защитницу Мариуполя, поэтессу Валерию Карпиленко (Субботину).

Эту информацию подтвердила в Telegram советница по коммуникациям главы Офиса президента Дарья Заривная. Фото с Валерией Карпиленко (позывной Нава) также опубликовал защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (Орест). Она пробыла в плену почти год, появлялась информация, что ее удерживали в оккупированной Еленовке Донецкой области.



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Спикер полка Азов Маринна Хомерики сказала Суспільному, что пока не может сообщить о самочувствии защитницы, подробности будут позже.



В мае 2022 года Валерия Карпиленко рассказывала, что во время обороны Азовстали вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, с которым была вместе три года. Они обменялись обручальными кольцами из фольги. Он погиб спустя три дня после свадьбы.



Мать Андрея Субботина говорила, что в момент начала полномасштабного вторжения ее сын служил в пограничном отряде в Мариуполе, а его возлюбленная работала в пресс-службе ГСЧС. После 24 февраля Валерия Карпиленко присоединилась к полку Азов, несмотря на III группу инвалидности. Они встретились на Азовстали в конце марта.

10 апреля 2023 года Украина и РФ провели новый большой обмен. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц, которые защищали Мариуполь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях на разных направлениях фронта.