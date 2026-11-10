Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил убежденность в том, что в войне на истощение Украина осталась в одиночестве.

Об этом Залужный пишет в своей статье для Украинской правды, опубликованной во вторник, 10 ноября, Уроки Херсонской наступательной операции 2022 года.

Как отмечает экс-главнокомандующий ВСУ, освобождение Херсона и правобережной части Херсонской области стало результатом масштабной кампании, сочетавшей в себе наступательные действия, систематическое поражение логистики противника и создание условий, при которых дальнейшее удержание российского плацдарма становилось все более сложным.

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Эта операция, пишет Залужный, продемонстрировала способность украинцев не только сдерживать полномасштабное наступление, но и проводить крупные наступательные операции против многочисленного противника.

«Однако это был еще не конец войны. Это было началом конца той войны, в которой мы — и, что особенно важно, наши партнеры — могли воевать. Мы были не одни и теоретически могли на что-то рассчитывать. Но уже следующим летом эта война завершится очередной трагедией — начнется война на истощение, в которой мы останемся в одиночестве. Война, которая знакома только нам и нашим врагам», — подчеркивает он.

Завершение Херсонской наступальной операции и ее последствия четко обозначили направления дальнейших действий противника и засвидетельствовали переход к войне иного характера, отмечает Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ также назвал Херсонскую операцию последней битвой «классической и честной войны».

«Честной, потому что ее исход еще решался на поле боя, а не под завалами роддома», — пишет он.

Он также подчеркнул, что стратегия истощения стала основой российской войны против Украины. И ключевыми элементами этой стратегии для россиян являются террор населения и удары по гражданской инфраструктуре.

В мае Залужный называл ключевые факторы, которые помогут выстоять в войне на истощение.

В июле он предупредил об угрозе для украинской логистики и «дроновом терроре» по примеру Херсона.