«Вместе мы победим». Залужный развенчал фейки о своем «серьезном ранении» — видео 25 мая, 17:16 Валерий Залужный (Фото:Анатолий Штефан «Штирлиц» / Telegram)

Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне заявлений российской пропаганды о том, что генерал «получил серьезное ранение».

Штефан подчеркнул, что Залужный чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свою работу.

На опубликованных кадрах видно Залужного. Он поблагодарил украинцев за поддержку и добавил, что «вместе мы победим».

Видео дня

24 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг фейк кремлевских пропагандистов о якобы «ранении» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram сообщил, что страна-террорист Россия запустила ИПСО о якобы «ранении» Залужного в Херсонской области в начале мая. Центр показал видео за 20 мая, как Валерий Залужный участвует в открытии Международной конференции ко Дню науки в Национальном университете Одесская юридическая академия.

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее опровергала фейки россиян о якобы исчезновении Валерия Залужного.

Маляр также сообщала, что страна-агрессор распространяет фейки о якобы убийстве украинских командующих.