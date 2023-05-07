Залужный встретился с генералом Бундесвера: говорили о ситуации на фронте и контрнаступлении 7 мая, 17:48 Валерий Залужный и Карстен Бройер (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Бройером, который на этой неделе приехал в Украину с официальным визитом.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

Генералы обсудили ситуацию на фронте и подготовку украинских военных к предстоящим действиям по освобождению оккупированных россиянами территорий.

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«Поблагодарил за уже оказанную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение. Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16», — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что они с немецким коллегой «акцентировали на важности продолжения дальнейшей поддержки Украины и договорились делать все возможное для усиления нашей обороноспособности».

6 мая Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

