Залужный указал на важный нюанс в российском ударе Орешником по Днепру год назад

Космос — это не только технологии, но и ключ к оперативному превосходству, настаивает Валерий Залужный (Фото: Валерий Залужный / Telegram)

Российская атака баллистической ракетой Орешник на Днепр в ноябре прошлого года стала одним из индикаторов «технологического отставания» Украины и ее зависимости в сфере космических технологий.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный в своей статье для портала Милитарный «60 на 60 в превращении космоса в среду современной войны».

Как отметил Залужный, такой тип вооружения как Орешник предназначен для доставки как баллистических ракет в обычном снаряжении, так и для доставки ядерных зарядов.

«Для нейтрализации такой угрозы нужно иметь или аналогичную систему, или систему, которая фиксирует старт такой ракеты, рассчитывает ее траекторию и определяет район поражения, и наконец — систему дальней противоракетной обороны», — пишет экс-главнокомандующий.

Инфографика: NV

Он отметил, что из-за нехватки развитых ракетных и космических технологий это требует хотя бы решения как действовать дальше.

«На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения — не хочу описывать каким образом. Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах», — констатировал Валерий Залужный.

Залужный выразил уверенность, что космос должен как можно быстрее стать еще одним доменом, где Украине необходимо достичь радикальных технологических изменений.

Он добавил, что решение о создании Космических войск до 31 декабря текущего года является, хоть и запоздалым, но актуальным.

«Сама война, ее высокотехнологичный характер, а еще больше — будущие угрозы безопасности наконец диктуют необходимость немедленного развития национальных аэрокосмических технологий и возможностей как ключевого элемента обороноспособности нашего государства», — пишет Залужный.

В своей статье бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины констатирует, что сейчас Украина, которая в прошлом входила в пятерку космических держав мира, «мягко говоря, отстает» в ракетно-космической отрасли. Не имея своей спутниковой группировки, стране удалось вовремя использовать коммерческую космическую инфраструктуру.

Однако попытки создать эффективную систему разведывательного обеспечения Вооруженных Сил Украины и космической поддержки выявила и целый ряд проблем, подчеркивает Залужный.

«Главная из них — мы своевременно нашли и научились использовать найденные нами возможности, однако совсем не имели своих собственных», — пишет он.

По словам Залужного, космическая инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы. Именно она, такая инфраструктура, обеспечивает телекоммуникацию, навигацию, разведку, и в конце концов — национальную безопасность.

«Отсутствие любого из этих элементов побуждает или к созданию и использованию собственных возможностей, или к использованию чужих. Все это выявило огромную проблему зависимости от стран партнеров и политической ситуации у них», — рассказал экс-главнокомандущий.

Кроме того, зависимость от предоставления спутниковых данных порой становится элементом давления на Украину, подчеркнул Залужный. В качестве примеров он привел запрет, а затем возобновление передачи разведывательной, прежде всего, спутниковой информации от партнеров. А также массовый глобальный сбой работы в системе связи Starlink в марте 2025 года и еще один сбой в сентябре 2025 года, когда Starlink временно «лег» уже по всей линии фронта.

Это, подчеркнул бывший главнокомандующий ВСУ, продемонстрировало «вопиющую уязвимость» Украины.

Удар по Украине ракетой Рубеж, Орешник или Кедр — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром 21 ноября 2024 года Россия запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области, она летела на Днепр. В Днепропетровской ОГА заявили о незначительных повреждениях.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил в обращении, что войска РФ атаковали Днепр новейшей системой средней дальности Орешник, о которой ранее не было никакой информации.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что удар 21 ноября могла нанести баллистическая ракета из состава ракетного комплекса Кедр. По данным ГУР, его испытания проходили в октябре 2023 и июне 2024 года.

Ряд СМИ написали, что Россия ударила по Днепру 21 ноября модификацией ракеты РС-26 «Рубеж», у которой не было боевой части.

28 ноября российский диктатор Владимир Путин публично пригрозил нанести удары ракетами Орешник по «центрам принятия решений» в Киеве.

впоследствии, во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, диктатор заявил, что РФ поставит в Беларусь комплексы Орешник во второй половине 2025 года.

1 августа 2025 года Путин заявил, что первый серийный комплекс Орешник якобы поступил в армию страны-агрессора России. Также российский диктатор утверждает, что в Беларуси уже выбрали место для размещения комплекса и вопрос «закроют до конца года».

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко высмеял заявление Путина.

«Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и Орешник не полетел. А здесь целое серийное производство», — говорилось в заметке.