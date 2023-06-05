«Это к миру». Офицерка ВСУ показала пятимесячную дочь на руках у Залужного 5 июня, 22:22 Валерий Залужный (Фото:polinanana1322 / instagram)

Офицерка ВСУ Полина Кравченко поделилась фотографиями своей дочери Соломии, которую на руках держит главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

Фотографию женщина опубликовала в Instagram.

На одной из фотографий Валерий Залужный вместе с младенцем и офицеркой, а на другой — держит на руках спавшего в тот момент ребенка.

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«Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана. Говорят, держать Соломию в руках — это к Миру» — подписала фото военная.

В комментарии УП. Жизнь Полина Кравченко рассказала, что с главнокомандующим знакома по службе и сейчас хотела познакомить с ним свою дочь Соломию.

По ее словам, девочке пять с половиной месяцев. Добавила, что всю встречу с Валерием Залужным ребенок «проспал».

Военная рассказала, что фото сделала во время свадьбы подчиненной.

«Нас пригласила на роспись к главнокомандующему, выходила замуж моя подчиненная. Ранее, к слову, эта подчиненная была свидетелем у нас на росписи и тоже у главнокомандующего», — рассказала военная.

29-летняя Полина Кравченко последние 6 лет строит карьеру в армии, она служила в 72-й бригаде Черных Запорожцев.