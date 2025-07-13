«По всей территории страны». Залужный спрогнозировал массированные атаки роев высокоточных беспилотников

Высокоточные средства поражения впервые становятся не только массовыми, но и более дешевыми, чем конвенционные снаряды и, вероятно, полностью устойчивыми к средствам радиоэлектронного воздействия.

На это указал бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в предисловии к книге журналиста Романа Романюка Чем будут воевать в Третьей мировой. Отрывок из предисловия, которое экс-глава написал осенью 2024 года, в воскресенье, 13 июля, публикует Украинская правда.

Анализируя изменение характера войны в современных условиях, Залужный акцентирует на активном развитии технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Результатом этого развития станет еще больший рост точности поражения целей и способности наносить большие потери меньшими ресурсами», — пишет он.

Также, рассуждает экс-глава ВСУ, возможно, впервые в истории человек частично или полностью отойдет от процесса принятия решений о поражении. То есть, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта предоставит недоступные ранее инструменты уничтожения военно-экономического потенциала противника.

Залужный также спрогнозировал, что массированные атаки автономных роев дешевых высокоточных БпЛа на совсем других каналах навигации будут уничтожать не только личный состав, вооружение и военную технику на передовой. Они будут атаковать объекты критической, экономической и социальной инфраструктуры противника.

Залужный также делает вывод, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуация будут способствовать ведению войны на истощение.

«Позиции сторон вдоль линии боевого соприкосновения все больше будут служить для поддержания общей парадигмы войны на истощение и для поддержания внутренней напряженности в стране», — пишет бывший главнокомандующий ВСУ.

Также, считает Залужный, вырастут возможности уничтожения экономического потенциала и систем жизнеобеспечения противника.

«Сочетание их со способностью России проводить эффективные информационные операции выводит на предположение, что война перейдет на уровень возможного дистанционного уничтожения способности страны к сопротивлению», — прогнозирует он.

А это, как отмечает экс-главком, будет означать увеличение атак на инфраструктуру, энергетические системы, транспортные узлы и тому подобное.

«Стратегия войны будет направлена не столько на оккупацию территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника», — отметил Валерий Залужный.

27 июня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России в планах запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.

13 июля украинский лидер сообщил, что за последние семь дней враг использовал для воздушного террора более 1800 дронов, более чем 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов.

«Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей. Но несмотря на планы Москвы есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики — уже сотни сбитых российско-иранских шахедов за эту неделю», — подчеркнул он.

