Залужный сказал американским чиновникам, что ВСУ находятся на пороге прорыва — WSJ 24 августа, 21:01 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления, сообщает WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель были вовлечены в интенсивные закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления Киева. Американские военные призывали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

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По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров с американцами Валерий Залужный ответил: «Вы не понимаете природу этого конфликта».

«Это не борьба с мятежниками. Это Курск», — добавил командующий, имея в виду главное сражение Второй мировой войны между Германией и СССР.

По словам источника издания, объем военной техники, которую США передали Украине (было выделено вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

«Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не можем повторит это», — сказал один бывший американский чиновник.

По мнению официальных лиц США, Украина еще может добиться успехов.

Украинские командиры также утверждают, что время для их контрнаступления еще не истекло, а Залужный сообщил официальным лицам США, что «его войска находятся на пороге прорыва».

Хотя в правительстве США существуют разные точки зрения, один из чиновников заявил, что Вашингтон выразил «серьезное разочарование» стратегией Украины, особенно вниманием президента Владимира Зеленского к городу Бахмут.

После того, как официальные лица США предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья.

Однако источники издания утверждают, что ВСУ все еще слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юг. Источники также отмечают, что атаки украинских небольших подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей для ответа.

Инфографика: NV

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Залужный ранее заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».