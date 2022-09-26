Наша победа не будет окончательной — Залужный в интервью Time 26 сентября, 17:54 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что победа Украины в развязанной Россией войне не будет окончательной.

«Зная то, что я не понаслышке знаю о россиянах, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», — сказал Залужный в интервью Time, опубликованном в понедельник, 26 сентября.



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В интервью упоминается, как глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после начала полномасштабного вторжения России «был несколько поражен, увидев, как сопротивляются украинцы». Он спросил у Залужного, не собирается ли он эвакуироваться в более безопасное место, на что тот ответил: «Я вас не понимаю. Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас».



В материале Time описывается, как защитники Украины застали врасплох российские войска на северо-востоке и за шесть дней вернули около 3 тысяч кв. километров захваченной оккупантами территории. Издание пишет, что стремительные действия ВСУ «ошеломили Кремль, официальных лиц США и даже высокопоставленных лиц в Украине». Так, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что «некоторые прорывы произошли немного быстрее, чем планировалось».

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Контрнаступлению помогли разведданные и передовое вооружение, переданное Украине западными партнерами, в частности, РСЗО HIMARS, американские автомобили Humvee, а также грузовики и танки, переданные Великобританией, Австралией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Также, по словам представителей Украины, важную роль сыграла гибкая структура командования украинской армии.

Инфографика: НВ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный появился на новой обложке американского журнала Time.

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