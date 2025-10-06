«Факта получения оказалось мало». Залужный заявил, что не удалось использовать полный потенциал HIMARS и объяснил почему

Украине не удалось использовать все возможности таких систем как HIMARS из-за отсутствия и задержки в обмене информацией из космоса.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в своей статье «60 на 60 в превращении космоса в среду современной войны», которая была опубликована в понедельник, 6 октября, порталом Милитарный.

«В свое время, описывая реформу системы управления, я вспоминал, что в то время, как кстати и сейчас, проблемой, которая достаточно существенно снижала эффективность управления войсками, было отсутствие органа управления разведкой на стратегическом уровне и, соответственно, комплекта сил и средств», — пишет Залужный.

Он отметил, что критическим моментом в этой проблеме стало появление в ВСУ новейшего вооружения.

«Самого факта получения такого вооружения оказалось мало. Ведь сама идея изобретения объекта, его доразведка и подготовка исходных данных для самого поражения требовали одного — немедленного принятия нами решения по организации обмена разведывательной информацией именно в режиме реального времени», — пояснил экс-главнокомандующий ВСУ.

Он указал, что имея новейшие средства поражения, у вооруженных сил отсутствовала необходимая информация для осуществления удара. А те данные, которые поступали через выделенные каналы, не всегда можно было использовать, потому что их «своевременность не выдерживала никакой логики».

«Такого органа, как и функции разведывательного обеспечения, Генеральный штаб, конечно, не имел и не имеет. Логично, именно из-за отсутствия и задержки в обмене специфической информацией из космоса, не удалось использовать полный потенциал таких систем как HIMARS. Впоследствии из-за реакции России их стратегическое значение существенно уменьшилось», — пишет Залужный.

Он отметил, что именно космические способности имеют критическое значение для эффективности ракетных ударов.

«Отсутствие собственных космических систем заводило нас и в состояние абсолютной зависимости от самой возможности нанесения внезапных и эффективных ударов, потому что заставляло применять полный цикл подготовки и обработки космической информации именно через структуры партнеров», — сообщил Валерий Залужный.

Инфографика: NV

5 марта журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники сообщил, что США отключили ключевой разведывательный канал для передачи предупреждений для Украины. В частности, через него поступали данные для наведения артиллерийских систем HIMARS.

Ранее Sky News, ссылаясь на украинский источник, писало, что США прекратили делиться с Украиной абсолютно всеми разведданными, включая те, которые могут быть использованы для ударов по территории России.

Позже советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц подтвердил информацию о разведданных. По его словам, США «сделали шаг назад» и администрация президента «пересматривает все аспекты» своих отношений с Украиной в сфере разведки.

6 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна может передавать Украине свои разведданные на фоне паузы со стороны США. Министр обороны Украины Рустем Умеров взамен заявил, что Украина сейчас работает над альтернативой после запрета на получение данных из США.

Обмен разведывательной информацией между США и Украиной возобновился, и американское оружие начало снова поступать в Украину после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.