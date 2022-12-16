Сегодня ПВО Украины сбила 60 из 76 выпущенных Россией ракет — Залужный
Как рассказал Валерий Залужный, РФ выпустила по Украине 76 ракет (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / Facebook)
В пятницу, 16 декабря, российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
По предварительным данным, утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины:
- 72 крылатые ракеты Х-101, Калибр и Х-22,
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 /Х-31П.
Залужный добавил, что «ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева» все равно не заставят украинских военных сложить оружие.
В результате новой массированной атаки РФ были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.
Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.