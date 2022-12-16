Сегодня ПВО Украины сбила 60 из 76 выпущенных Россией ракет — Залужный

16 декабря, 14:23
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Как рассказал Валерий Залужный, РФ выпустила по Украине 76 ракет (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / Facebook)

Как рассказал Валерий Залужный, РФ выпустила по Украине 76 ракет (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / Facebook)

В пятницу, 16 декабря, российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

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По предварительным данным, утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины:

  • 72 крылатые ракеты Х-101, Калибр и Х-22,
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 /Х-31П.

Видео дня

Залужный добавил, что «ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева» все равно не заставят украинских военных сложить оружие.

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В результате новой массированной атаки РФ были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Валерий Залужный

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