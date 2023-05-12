Залужный рассказал, чем ему запомнилось 24 февраля 12 мая, 22:16 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем запомнился ему день начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года.

В архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Рік, которое транслировали в эфире канала 1+1 Украина, Залужный напомнил, что для военных война в тот момент продолжалась уже восемь лет.



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Генерал сказал, что 24 февраля запомнилось ему двумя моментами: после начала полномасштабной агрессии он обзвонил всех командующих, которые отвечали за определенные участки.

«Или я ему говорил, что началось, а он говорил — я понял. Или командующий мне докладывал, что уже начались какие-то действия, что он выполняет. Это было очень коротко. Я говорил — держись, ты знаешь, что делать», — вспомнил он.



Второй момент, о котором рассказал Залужный, — утренний звонок из-за границы от человека, который был ему «не очень приятен». По словам генерала, он сможет рассказать об этом подробнее после победы Украины.

«Буквально в 5 часов утра я получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятен. Звонок был из-за границы. И этот человек попросил у меня прощения», — сказал он.

После этого, добавил Залужный, начались командирские будни — «с нервами и бессонными ночами».